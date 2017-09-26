Kudüs ziyareti ve mukaddes mekanlara yolculuk

GEZİNİN ikinci gününde, Mescid-i Aksa’da sabah namazlarını eda eden kafile Kudüs surlarının Şam Kapısı’ndan başlayarak, Kudüs’ün tarihi çarşısını, Hz.İsa’nın çarmıha gerildiği yer olarak inanılan Çile yolu, Hz. Ömer Camii, Burak Duvarı, Burak Mescidi, Mervan Mescidini ziyaret ederek mukaddes mekânları inceledi.

Cuma namazlarını burada eda eden Başkan Mahçiçek ve Meclis Üyeleri ardından rehberler aracılığıyla dini ve kültürel mekânlar hakkında bilgiler alıp, El-Halil kentine geçerek, Halilürrahman Camii’nde Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup ve Hz.Yusuf Peygamberlerin ve zevcelerinin kabrine ziyarette bulunup, dualar ettiler.

Gezinin üçüncü ve son gününde Sabah namazını Mescid-i Aksa’da kılan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Meclis Üyeleri, Ramallah Şehrine geçip çeşitli temaslarda bulunmak üzere kardeş belediye olan Beitunia Belediyesi’ne ziyarette bulundular. Beitunia Belediye Başkanı Ribhi W. Dola’ı makamında ziyaret edip, istişarelerde bulunan Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’a özgü hediyeler takdim etti.

Daha sonra Beitunia Belediye Başkanı Ribhi W. Dola ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat’ın Anıt Mezarını ziyaret ettiler.