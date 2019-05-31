Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğu istismar eden Pakistan uyruklu zanlı için istenen ceza belli oldu

SAVCILIK, Küçükçekmece'nin Kanarya mahallesinde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasıyla ilgili iddianame hazırladı. Tutuklanan Pakistan uyruklu M.V için 18 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.İddianame, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan mahkemeye gönderildi. Ağır ceza mahkemesinin kabul etmesi halinde Pakistan uyruklu saldırgan önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Pakistan uyruklu M.V'nin evinin önünde oynayan kız çocuğunu bir apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulunduğu bildirilmişti. Kanlar içinde kapının önünde bulunan çocuk uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Zanlının polis sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtilmişti.