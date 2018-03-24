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Küçük Sudenaz bir anda görmemeye başladı! Acı gerçek ortaya çıktı..

Bir anda gözde görmeme problemi yaşan 8 yaşındaki Sudenaz Doğruyol'un beyninde tümör tespit edildi. Sudenaz, ameliyat olabilmek yardımseverlerin yardımını bekliyor

Küçük Sudenaz bir anda görmemeye başladı! Acı gerçek ortaya çıktı..

Bir anda gözde görmeme problemi yaşan 8 yaşındaki Sudenaz Doğruyol'un beyninde tümör tespit edildi. Sudenaz, ameliyat olabilmek yardımseverlerin yardımını bekliyor

24 Mart 2018 Cumartesi 19:14
Küçük Sudenaz bir anda görmemeye başladı! Acı gerçek ortaya çıktı..
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GEÇTİĞİMİZ hafta, Sivas'ta gittiği hastahanede beyninde tümör tespit edilen, Muhsin Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Sudenaz Doğruyol'un tedavisi sadece İstanbul'da özel bir hastahanede yapılabiliyor.

İstanbul'da ki özel hastahanede yapılan tetkiklerde tümörün çok hızlı yayıldığı ve zor bir ameliyat olmasına rağmen tümörün temizlenebileceği belirlendi.

Sudenaz'ın annesi Kezban ve Babası Nuh Doğruyol'un umutları ameliyat bedelini duyduktan sonra söndü.

100 Bin Türk Lirası bedelindeki ameliyatı ailenin karşılama imkanı olmadığı için şevkat elini uzatacak yardım severleri umutla bekliyorlar.

SOSYAL MEDYADA YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Küçük kızın ailesi, Sudenaz için sosyal medya üzerinden başlatılan yardım kampanyasına destek bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
GündemKüçük Sudenaz
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