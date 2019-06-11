Küçük çocuğun "Bitirin babam anneme yapmasın" dediği dizi belli oldu

KİMLİĞİ bilinmeyen bir çocuk, televizyonda yayınlanan bir diziyi "Babam bir dizideki karısını döven karaktere çok benziyor. Lütfen diziyi bitirin de babam anneme aynısını yapamasın" diyerek RTÜK'e şikayet etti. Şikayetle ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, söz konusu dizinin ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz olduğunu açıkladı.

"LÜTFEN DİZİYİ BİTİRİN, BABAM ANNEME YAPMASIN"

RTÜK, 2018 yılında yurttaşlardan gelen bildirimleri basınla paylaşmış ve küçük bir çocuğun yaptığı şikayet dikkat çekmişti. "Babam bir dizideki karısını döven karaktere çok benziyor. Lütfen diziyi bitirin de babam anneme aynısını yapamasın" diye bir çocuktan şikayet geldiğini belirten kurul, ne dizi ne de kanal adını vermişti.

DİZİNİN ADI BELLİ OLDU

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, bu dizinin ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz olduğunu ve raporda açıklananın aksine diziye ceza kesilemediğini ifade etti.

EN ÇOK DİZİLER ŞİKAYET EDİLDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK), geçen yıl vatandaşlardan ulaşan şikayetlerin büyük bölümü dizi filmlerle ilgili oldu. 2018 raporuna göre geçen yıl 124 bin 234 kişi, çeşitli kanallar üzerinden Üst Kurula şikayetlerini ulaştırdı. Vatandaşlar, en çok 48 bin bildirimle dizi filmleri şikayet etti. Dizi filmlere yönelik şikayetlerin ortak noktası "şiddet içerikli ve illegal eylemlerin yansıtıldığı sahnelerin, özellikle çocuklara ve gençlere olumsuz emsal teşkil edip benzer eylemlere teşvik ettiği, bu durumun da toplumun hukuka güvenini sarsılabileceği" görüşü oldu.

"ANNEMLE BEN ŞU AN BABAMDAN KAÇIYORUZ"

RTÜK İletişim Hattı'na ulaşan bir çocuğun şikayeti ise dikkat çekici bulundu. Çocuk, yaptığı şikayet başvurusunda, babasının bir dizideki karısını döven karaktere çok benzediğini belirterek "Annemle ben şu an babamdan kaçıyoruz. Lütfen diziyi bitirin. Kaç gündür size şikayet etmeye kalktım. Her seferinde beni dövdü. Lütfen bitsin de babam anneme aynısını yapamasın" ifadelerini kullandı.

6 DEFA İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

RTÜK, 2018'de küçük çocuğun şikayet ettiği dizinin de arasında bulunduğu en çok şikayet alan dizi filmlere altı defa idari para cezası, bir defa da program durdurma cezası müeyyidesi uygulandığını açıkladı.