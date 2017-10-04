Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104683
ALTIN
146.368
DOLAR
3.5681
STERLİN
4.7308
EURO
4.1940
Tiroid hastalarına ağız içinden izsiz ameliyat!
Tiroid hastalarına ağız içinden izsiz...
04 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
04 Ekim 2017 Yeni Alanya...
04 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
4 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Kubbede tehlikeli mesai

Adana'da bir cami inşaatında yerden metrelerce yükseklikteki kubbede güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi

Kubbede tehlikeli mesai

Adana'da bir cami inşaatında yerden metrelerce yükseklikteki kubbede güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi

04 Ekim 2017 Çarşamba 11:55
Kubbede tehlikeli mesai
banner404

SEYHAN ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden Nuri Çomu Camii'nde yerden metrelerce yükseklikteki kubbede emniyet kemersiz çalışan işçiler olası kazaya davetiye çıkardı.
Kubbede çalışma yapan işçilerin yukarı ve aşağı hareketlerde zaman zaman tellere tutunarak emekledikleri görüldü.
Olası kazalara ve ölüm tehlikesine aldırış etmeden çalışan işçiler görüntülendiklerini fark edince kubbeden indi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaCamiCami InşaatıKubbeGüvenlik önlemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangın söndürme tüpünde kokain sevkiyatı
Yangın söndürme tüpünde kokain sevkiyatı
Son dakika... Konyaspor eski başkanı Ahmet Şan için istenen ceza belli oldu
Son dakika... Konyaspor eski başkanı Ahmet Şan için istenen ceza belli oldu
Darbeci Batmaz'ın yalanını ortaya çıkartan belge mahkemede
Darbeci Batmaz'ın yalanını ortaya çıkartan belge mahkemede

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim