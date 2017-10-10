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Kriz çıkaran Topuz'un 21 yıllık sırrı, ABD ilişkisini ortaya çıkardı

Vize krizine neden olan konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un 21 yıllık sırrı ortaya çıktı. Topuz, ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi mensubuymuş gibi operasyonlara katılmış

Kriz çıkaran Topuz'un 21 yıllık sırrı, ABD ilişkisini ortaya çıkardı

Vize krizine neden olan konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un 21 yıllık sırrı ortaya çıktı. Topuz, ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi mensubuymuş gibi operasyonlara katılmış

10 Ekim 2017 Salı 10:59
Kriz çıkaran Topuz'un 21 yıllık sırrı, ABD ilişkisini ortaya çıkardı
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FETÖ'cülerle irtibatlı  ABD  İstanbul Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un  ABD  Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) mensubuymuş gibi operasyonlara katıldığı ortaya çıktı.

İKİNCİ BİR AJAN DAHA VAR

FETÖ'cülerle irtibatı ortaya çıkınca tutuklanan  ABD  İstanbul Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un ifadeleri doğrultusunda ikinci bir ajan da ortaya çıktı. Topuz, kirli işbirliğini tek tek itiraf etti. Topuz,  ABD  İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C ve ailesinin FETÖ'nün üst düzey isimlerinden olduğunu açıkladı.

TOPUZ'UN 21 YILLIK SIRRI

A Haber muhabiri  Emrullah Erdinç, Metin Topuz'un 1994 yılından beri  ABD ile ilişkili olduğunu fotoğraflarla gözler önüne serdi. Topuz'un  ABD  Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) mensubuymuş gibi operasyonlara katıldığı ortaya çıktı. Topuz, 17-25 Aralık kumpasını tezgâhladıkları gerekçesiyle tutuklanan emniyetçi Yakup Saygılı, Mahir Çakallı, Nazmi Ardıç ve Mehmet Akif Üner'le bağlantılı çıktı. Yine firari savcı Zekeriya Öz ile irtibatı vardı.

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Anahtar Kelimeler:
KrizABD
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