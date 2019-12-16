Kriz büyüyor! Türkiye'nin gündemine oturan Doğa Koleji'nde yeni gelişme

DOĞA Kolejinde çalışan bazı öğretmenler, maaşlarının ödenmemesini gerekçe göstererek iş bıraktı. Kurumun Ataşehir'deki yönetim binasına gelen öğretmenler, "Doğa Koleji Öğretmenleri Hakkını Alacak" yazılı afiş ve "İş Kanunun 34. maddesine dayanarak iş bırakıyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

İŞ BIRAKMA BİLDİRİMLERİNİ YÖNETİME SUNDULAR

Burada açıklamalarda bulunan öğretmenler, ekonomik olarak büyük sorunlar yaşadıklarını, aylardır ücretlerinin ödenmemesine yönelik yönetimden doyurucu bir açıklama alamadıklarını ve bu şartlarda eğitim veremeyeceklerini söyledi. Velilerin de destek verdiği açıklamanın ardından grup adına bir öğretmen, iş bırakma bildirimlerini yönetime sundu.

YASAL YOLLARA BAŞVURACAKLAR

Bildirim yazısında, isim ve imzası bulunan işçilerin, fazlaya ilişkin tüm haklarının saklı kalmak kaydıyla, ücretleri ödeninceye kadar bugünden itibaren İş Kanunu'nun 34. maddesi gereğince haklarını kullanacağı ve tüm mağduriyetler için ayrıca yasal yollara başvuracağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Doğa Kolejlerinde öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Maaş alamayan öğretmenler, geçen hafta ders bıraktı. Perşembe günü de veliler öğretmenelere destek için genel merkezde protesto gösterisi düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığı geçen hafta sonu Doğa Koleji'nde yaşanan maaş krizi hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Bakanlık, "Olası bir durumda öğrencilerin resmi ve özel okullara nakli için planlamalar yapıldı" açıklamasında bulundu.