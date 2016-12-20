Kritik toplantıdan çıkan flaş karar!

PUTİN'İN toplantıda Dışişleri Bakanlığı'ndan anısının yaşatılması için Karlov'a devlet madalyası verilmesini istiyorum. Karlov, görevdeyken hayatını kaydetti” dediği belirtildi.

Türkiye'nin Rusya'ya ait Su-24 uçağını düşürmesi sonucu hayatını yitiren pilot Oleg Peşkov’a da Putin’in talimatıyla Rusya’nın Kahramanı Nişanı verilmişti.



LAVROV’DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Lavrov, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yapacağı toplantıda, Suriye konusunda somut önlemler alacaklarını belirtti.

Reuters’ın haberine göre; Lavrov, Karlov suikastını kınarken, bu olayın, Suriye’de terörizme karşı verilen mücadeleyi önlemek için tasarlanmış olabileceğini söyledi.

Lavrov, “Bu toplantıda, bu suçun emrini veren ve örgütleyen kişileri besleyenlerin, planlarını gerçekleştirmelerini imkansız kılacak önlemler alacağız” dedi.



ZAHAROVA: MUHALİFLERLE GÖRÜŞÜYORDU

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karlov’un Suriyeli muhaliflerle görüştüğünü açıkladı. Zaharova, “O, Suriyeli muhaliflerle temas içerisinde olan bir insandı, onlarla diyalog kurmak için çalışıyordu. Bu gerçek, trajediye tamamen yeni bir açı kazandırıyor” dedi.

Rossiya 1 kanalına demeç veren Zaharova, “Karlov, teröristlerin nasıl bu hâle geldiğini, bölgede fikirlerini nasıl yaydıklarını ve siyasal süreci başlatmanın ne kadar zor olduğunu bilen biri olarak kendini barışa adamıştı” diye konuştu.



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