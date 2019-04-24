Kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir araya geldiği heyetler arası değerlendirme toplantısında, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ile Suriye'de tesis edilmesi planlanan güvenli bölge başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve dış ilişkiler konuları ele alındı, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılık vurgulandı

Kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar
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MİLLİ Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Akar ve  Çavuşoğlu, heyetler arası değerlendirme toplantısı için Bakanlık'ta bir araya  geldi.
 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı  Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı  Yunus Emre Karaosmanoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları Sedat Önal ve Yavuz Selim  Kıran'ın da katıldığı toplantıda, her iki bakanlıktan genel müdür ve daire  başkanı seviyesindeki personel de hazır bulundu.
Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ile Suriye'de tesis  edilmesi planlanan güvenli bölge başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve dış  ilişkiler konularının ele alındığı değerlendirme toplantısında, Türkiye'nin hak  ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılık vurgulandı.
 

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