Kritik MGK toplantısı sonrası açıklama

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısı, 1 saat 40 dakika sürdü.

Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda şunlar kaydedildi:

Milli Güvenlik Kurulu, 16 ekim 2017 tarihinde toplanmıştır.

Toplantıda;

1. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib’te “gerginliği azaltma görev gücü” kapsamında yürüttüğü harekât hakkında Kurul’a bilgi arz edilmiştir. Suriye’de kalıcı barışı tesis etmek amacıyla, Astana mutabakatı çerçevesinde görev yapan unsurlarımızın İdlib çatışmasızlık bölgesindeki görevini başarıyla sürdürdüğü değerlendirilmiştir.

2. Irak Anayasası’nı ihlal eden gayrımeşru IKBY referandumu sonrasında atılan adımlar değerlendirilmiş; alınması öngörülen yeni tedbirler müzakere edilmiştir. Türk Hava Sahası’nın IKBY’ne kapatılması ve İbrahim Halil Sınır Kapısı’nın Merkezî Irak Yönetimi’nce devralınması sürecinin başlatılması hükûmete tavsiye edilmiştir. Bu çerçevede Merkezî Irak Yönetimi’nin tüm ülkede anayasal egemenliğini tesis etmek üzere ve özellikle Kerkük’te attığı adımlar değerlendirilmiş; Irak’ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önem bir kez daha vurgulanmıştır. Merkezî Irak Yönetimi’nin Kerkük’te yürüttüğü operasyonun, şehrin son dönemde bozulmaya çalışılan demografik yapısının, tarihî derinliğine uygun şekilde tesisini de sağlamayı amaçlaması hususundaki hassasiyetimiz ve beklentimiz özellikle belirtilmişti

3. FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hâl değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü hâlin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.