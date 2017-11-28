Kritik davada flaş gelişme... "Zarrab suçlamaları kabul etti"

ABD'DE süren davanın Savcısı, Reza Zarrab'ın suçunu kabul ettiğini ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya tanıklık yapacağını açıkladı.
"BUGÜN YARIN MAHKEMEYE GELECEK"
Davanın bugünkü duruşması öncesi Yargıç Richard Berman'ın, "Mahkemeye kim gelecek?" sorusunu yanıtlayan Savcı, "Reza Zarrab suçunu kabul etti ve Atilla'ya karşı tanıklık yapmak üzere bugün ya da yarın mahkemeye getirilecek" dedi.
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