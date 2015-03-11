Kritik açıklama geldi

CARİ işlemler açığı ocakta 2 milyar dolar olarak geldi. Beklenti ise 2.5 milyar dolar olması yönündeydi. Yıllıklandırılmış bazda cari açık 42,9 milyar dolar oldu. Cari açık geçen yıl Ocak ayına göre 2,98 milyar dolar azaldı. Dış ticaret açığı, geçen yıla göre 2,637 milyar dolar azalarak 2,563 milyar dolar oldu.