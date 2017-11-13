Kriptoların belgeleri ortadan kaldırılıyormuş

TEKİRDAĞ'DA FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, örgüt içerisinde görevli olan ve Arama Tarama Mesulü (ATM) diye adlandırılan kişilerin, kripto yapı içerisinde görev yapan asker veya askeri öğrencilerin kullandıkları elektronik cihazları formatladığı ve “izah edilemeyecek belgeler” diye nitelendirdikleri dokümanları ortadan kaldırdığı ifade edildi.

ATM’ler tanımlandı

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen 135 sayfalık iddianamede, 13’ü tutuklu 20 sanığın, “terör örgütüne üye olmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından cezalandırılmaları isteniyor. FETÖ’nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasının detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, “ATM’ler, örgüt üyelerinin üzerinde ve evlerinde suç unsuru oluşturabilecek örgütsel bilgi, belge, dijital materyal bulunup bulunmadığının tespitini yapan ve dijital cihazları formatlayarak delilleri ortadan kaldıran örgüt mensuplarıdır” bilgisi verildi. İddianamedeki, kriptolara yönelik tedbirlerin anlatıldığı bölümde ise şunlar kaydedildi:

Bilgisayarlarda örgüt tarafından izah edilemeyecek bilgi bulundurulmamalı, iletişimde kullanılan internet programları için muhakkak surette VPN kullanılmalı, evde bandrolsüz kitap, CD bulundurulmamalı, kitaplar izahı mümkün kitaplar olmalı. Evde mutlaka bir zula olmalı ve kullanılan şahsi flaş bellekler temiz tutulmalı. Mesaj/WhatsApp gibi programlara dikkat edilmeli, evde veya arabada örgütsel doküman bulundurulmamalı. Bu tedbirlerin alınıp alınmadığı ATM tarafından habersiz bir denetleme mekanizması içerisinde kontrol edilmektedir. Bilişim yakınlığı olan müdür, müdür yardımcısı ya da öğretmen seviyesindeki herhangi bir birim görevlisi ATM olarak görevlendirilebilir.