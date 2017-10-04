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"Kripto yüzbaşı" lüks yatla kaçmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ve eşiyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçan Deniz Yüzbaşı K.K'nin firarının detayları ortaya çıktı

"Kripto yüzbaşı" lüks yatla kaçmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ve eşiyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçan Deniz Yüzbaşı K.K'nin firarının detayları ortaya çıktı

04 Ekim 2017 Çarşamba 13:46
"Kripto yüzbaşı" lüks yatla kaçmış
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İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığının TSK içerisindeki FETÖ yapılanmasına  yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan çoğunluğu muvazzaf asker  98 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
 
Başka bir şehirde görev yapan ve soruşturma kapsamında hakkında  yakalama kararı verildikten kısa bir süre sonra Kıbrıs Rum Kesimi'ne firar eden  Yüzbaşı K.K'nin kaçışına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından  edinilen bilgiye göre, örgütün "mahrem abileri"yle ankesörlü telefondan iletişime  geçtiği belirlenen K.K, gözaltı kararını ve görev yaptığı yerdeki evinde emniyet  güçlerinin 29 Eylül'de arama yaptığını öğrenmesinin ardından eşini de yanına  alarak kendilerine ait lüks yatla Mersin'den Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçtı.
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, K.K'nin gözaltı kararının hemen  ardından kaçmasına ilişkin detaylı bir soruşturma başlattı.
 
Operasyon
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma  Bürosu savcılarından Berkant Karakaya tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK içindeki  yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 98'i muvazzaf, 19'u meslekten ihraç  edilen 117 asker hakkında yakalama kararı verilmişti.
 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi  Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 45 ilde 29 Eylül'de düzenlediği eş zamanlı  operasyonda 98 şüpheliyi gözaltına almıştı.
 
Şüphelilerle, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfından "abiler"in  ilgilendiği, bunların TSK içerisindeki mensuplarını gizliliğe riayet ederek  ankesörlü telefonlarından aradıkları da tespit edilmişti.
 
İzmir'de 2010-15 Temmuz 2016 arasında görev yapan TSK mensuplarından  "mahrem abiler" tarafından aranan, terör örgütü toplantılarına çağrılan ve  talimat verilen 268 askeri personel olduğu, bunların birçoğunun darbe girişimi  sonrasında yakalanarak tutuklandığı bilgisine ulaşılmıştı. Bu personelden bir  kısmının Genelkurmay, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil  Güvenlik Komutanlığında subay ve astsubay rütbesinde kritik birimlerde görev  yaptıkları ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Cumhuriyet BaşsavcılığıFetullahçı Terör ÖrgütüFetöTSK
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