Kripto askerlerin numara şifresi

TEKİRDAĞ'DA FETÖ'nün askeri yapılanmasının yönelik 4. dalga operasyonlarda, ByLock gibi programlar kullanmayan tamamen kripto elemanlardan oluşan yapılanmanın telefon numaralarını nasıl şifrelip kullandığı göz önüne serildi. Örgüt üyeleri, kendi aralarında 99'a tamamlama, sondan dördüncüyü 4 arttırma, sondan ikinci ve dördüncü rakamların yerini değiştirme, telefon numarasını oluşturan rakamlara 1 ekleme ve çıkarma gibi şifreleme yöntemleri kullanıyordu.



119 KRİPTO FETÖ'CÜ

Geçen perşembe günü Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, 12'i Terkidağ'da 82'si ile farklı illerde bulunan muvazzaf çoğu astsubay 100 asker hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Bu askerlerin hepsi 15 Temmuz'dan önce Tekirdağ'da görevliydi. Böylece FETÖ'nün, 15 Temmuz sürecinde rol almayan tamamen kripto Tekirdağ yapılanmasından 119 kişiye ulaşılmış oldu.



99'A TAMAMLAMA

Savcılık HTS kayıtlarını incelediğinde, hiçbir şekilde ByLock kullanmayan örgüt üyelerinin iletişimi tamamen halka açık yerlerdeki ankesörlü telefonlar üzerinden yaptığını fark etti. Yapının başındaki sivil imamlar, muvazzaf asker olan örgüt üyelerine şehrin çeşitli yerlerindeki ankesörlü telefonlarla ulaşıp sohbetlere çağırıyordu. Askerler de geri dönüşleri ankesörlü telefonlarla yapıyordu.



Etkin pişmanlıktan faydalanmak için gizli tanık olarak ifade veren askerlerden birinin verdiği ifade şok bir ayrıntıyı gözler önüne serdi. Buna göre, örgüt üyeleri ankesörlü telefondan cep telefonu arayarak iletişim kurarken, rehbere kayıt edilen numaralar doksan dokuza tamamlama yöntemiyle şifreleniyordu.



Bu yöntemde kayıtlı telefon numarasının son 2 rakamı 99 sayısından çıkarılarak ortaya çıkan rakam rehbere yazılıyor. Mesela son 2 rakamı 01 olan telefon 98 ya da 23 olan telefonu 76 olarak kaydediliyor. Bu şifreleme yöntemi rehbere kayıtlı numara için yapılabildiği gibi not alınan kâğıtlardaki numaralar için de yapılabilmekte.



BİR EKLE BİR ÇIKAR

Diğer bir şifreleme tekniğinde ise telefon numarasının sondan ikinci ve dördüncü rakamların yerleri değiştiriliyor. Örneğin 0555 444 62 44 numaralı telefon, 0 505 444 42 64 olarak kaydediliyor.

Tespit edilen diğer şifreleme yönteminde de operatör kodundan sonra gelen rakamlara soldan başlayarak sıra ile 1 ekleyerek 1 çıkartılıyordu. 0 555 444 62 44 numaralı telefon, 0555 535 53 35 olarak kaydediliyordu.