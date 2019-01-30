Kral TV'nin kapanma tarihi belli oldu

BÖYLECE bir devir daha kapanacak ve Türkiye'nin ilk video müzik kanalı olma özelliğini taşıyan Kral TV 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren yayın hayatına artık dijitalden devam edecek. Medya Radar'ın aktardığına göre, 1994 yılında Cem Uzan tarafından kurulan Kral TV, uzun yıllar düzenlediği dev prodüksiyonlu ödül törenleriyle adından söz ettirmişti. 2008 yılında Doğuş Yayın Grubu bünyesine katılan Kral TV'nin ekibinin büyük kısmıyla yolların ayrılacağı, kanalın yöneticisi Mehmet Akbay'ın da dijital yapılanmada görevine devam edeceği öğrenildi.