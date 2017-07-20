KPSS tercih sonuçları açıklandı! İşte, KPSS 2017/1 tercih sonuçları sayısal bilgileri

KPSS 2017/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından biraz önce açıklandı. Memur olma hayaliyle girdikleri KPSS sınavının tamamlanmasının ardından tercih işlemlerini halleden vatandaşlar için bugün müjdeli haber geldi. ÖSYM KPSS tercih sonuçlarını açıkladı ve memur adaylarının kaderi belli oldu. İşte, KPSS 2017/1 tercih sonucu sorgulama sayfası.Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 19 Temmuz 2017 tarihinde saat 17:25’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

KPSS-2017/1 yerleştirme sonuçlarına göre, ortaöğretim düzeyinde 232 aday, ön lisans düzeyinde 885 aday, lisans düzeyinde bin 521 aday kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşti.KPSS-2017/1 tercih kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuru yapabilmek için 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans'tan birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olma şartı gerekiyor.

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KPSS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

KPSS 2017/1 tercihleri kapsamında, kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı almış olan adaylar içerisinden mezuniyet tarihi itibariyle daha önce mezun olanlara, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olan adaylara öncelik tanınacaktır.Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde yer alan kadrolar için yerleştirme işlemi yapılırken, ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, mezun olunan program, cinsiyet ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecektir. Bunların herhangi birisinde bile tutarsızlık olması durumunda söz konusu tercih işlemi iptal edilecektir.Yerleştirme işlemlerinde, adayların ÖSYM kayıtlarında yer alan bilgileri esas alınacaktır. Yerleştirmesi yapılan adayların bilgilerinde gerçeğe uygun olmayan hususlar tespit edildiğinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapılmayacaktır. Adaylar, bu durumdan dolayı hak iddia edemeyecektir.

Adaylar, yerleştirmede puanlarına ve tercih sıralarına bakılarak kadro ve pozisyonlara yerleştirilecektir. Puanı daha yüksek olan aday yerleştirildiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday ikinci tercihine yerleştirilmeye çalışılır. İkinci tercihine yerleşemeyen aday da üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılır. Adayların yerleştirme işlemleri bu şekilde devam edecektir. Bir aday, son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı aday yerleştirildiği için yerleştirilemezse herhangi bir kadro ve pozisyon için yerleştirilmemiş olacaktır.