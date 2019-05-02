KPSS sorularının sızdırılmasına ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin açılan beşinci davada 64 sanık 6 yıl 3 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı

KPSS sorularının sızdırılmasına ceza yağdı
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SANIKLARDAN FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen  ile firari Adil Öksüz'ün akrabası Sahure Öksüz 6 yıl 3'er ay, gazeteci Mehmet  Baransu'nun kardeşi Yalçın Baransu ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma karara bağlandı.
 
Buna göre, sanıklardan Emre Kazan ve Önder Kavakoğlu, "silahlı terör  örgütü yöneticisi" olmak suçundan 12 yıl 6'şar ay, "kamu kurumu aleyhine  dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün olmak üzere toplam 15 yıl 7 ay  15'er gün hapis cezasına çarptırılırken, sanıklardan Kazan hakkında yakalama  kararı çıkarılması kararlaştırıldı.
 
Sanıklar Özcan Solmaz, Fatih Hayal ve gazeteci Mehmet Baransu'nun  ağabeyi Yalçın Baransu "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9'ar ay  hapis cezasına çarptırıldı.
 
Mahkeme sanıklardan 27'sini "silahlı terör örgütü üyesi" olmak  suçundan 6 yıl 3'er ay, "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay  15'er gün olmak üzere toplam 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına mahkum etti.
 
Dolandırıcılık suçundan mahkum olan sanıklar, kamuda çalıştıkları süre  boyunca aldıkları maaşın iki katı kadar para cezasına da çarptırıldı.
 
FETÖ elebaşı ile Adil Öksüz'ün akrabaları da mahkum oldu
 
Sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen  ile örgütün darbe girişiminde rol aldığı belirlenen firari sivil imamı Adil  Öksüz'ün akrabası Sahure Öksüz'ün de arasında bulunduğu 32 sanık ise "silahlı  terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
 
Yargılandığı başka bir davada "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan  mahkum olan bir sanık hakkında bu suçtan açılan kamu davasının reddi, "kamu  kurumu aleyhine dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ise  beraatı kararlaştırıldı.
 
Mahkeme, firari 22 sanık hakkındaki kamu davasının ise ayrılmasına  karar verdi.
 

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