KPSS kopyası davasında ilk karar

EDİNİLEN bilgiye göre, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar İbrahim Usta ile İbrahim Kan, tutuksuz sanık Şule Ülker, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Davada son kez savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini yineleyerek beraat talebinde bulundular. Sanıkların son savunmalarının tamamlanması ile birlikte mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, İbrahim Usta, İbrahim Kan ve Şule Ülker’e, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde resmi evrakta sahtecilik” ve “kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık” suçlamalarından 14 yıl 3’er ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlaması nedeniyle Usta’yı 54 bin 20 lira, Kan’ı 296 bin 40 lira, Ülker’i 198 bin 220 lira para cezasına çarptırdı.