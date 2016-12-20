Kozanlı Ömer’in ‘abi takımı’na baskın

TAYİNLERİ ONLAR BELİRLİYORDU
Örgüt yapılanmasında sözde "polis abisi" olarak görevlendirilip polislerin atama, terfi ve tayinlerini düzenledikleri belirlenen şüphelilerin, FETÖ'nün son Emniyet İmamı Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil tarafından görevlendirilen isimler olduğu öğrenildi. Öte yandan, 17/25 Aralık sonrasında örgütün emniyet yapılanmasına yönelik olarak sürdürülen soruşturmalar kapsamında, toplam 166 örgüt imam ve abisinin gözaltına alındığı öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.