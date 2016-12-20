Kozanlı Ömer’in ‘abi takımı’na baskın

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ/PDY'nin Emniyet yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında çoğu öğretmenlerden oluşan 17'si sivil 18 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlarla aralarında bir komiser yardımcısının da bulunduğu 9 ismi gözaltına aldı. İstanbul merkezli 8 ilde 24 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin büyük kısmının öğretmen olduğu ve polislere abilik yaptıkları öğrenilirken, gözaltı listesinde ismi bulunan 4 şüphelinin ise yurtdışına kaçtığı tespit edildi.

TAYİNLERİ ONLAR BELİRLİYORDU

Örgüt yapılanmasında sözde "polis abisi" olarak görevlendirilip polislerin atama, terfi ve tayinlerini düzenledikleri belirlenen şüphelilerin, FETÖ'nün son Emniyet İmamı Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil tarafından görevlendirilen isimler olduğu öğrenildi. Öte yandan, 17/25 Aralık sonrasında örgütün emniyet yapılanmasına yönelik olarak sürdürülen soruşturmalar kapsamında, toplam 166 örgüt imam ve abisinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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