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Köylüleri azarlayan görevli açığa alındı

SİLİVRİ’deki Seymen Mahallesi'nde yapılmak istenen tehlikeli katı atık tesisi ÇED toplantısına katılan köylüleri azarlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlisi açığa alındı

Köylüleri azarlayan görevli açığa alındı

SİLİVRİ’deki Seymen Mahallesi'nde yapılmak istenen tehlikeli katı atık tesisi ÇED toplantısına katılan köylüleri azarlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlisi açığa alındı

10 Ocak 2018 Çarşamba 08:14
Köylüleri azarlayan görevli açığa alındı
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İSTANBUL Çevre Yönetimi Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) tarafından Seymen Mahallesi’nde yapılması planlanan ’Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi, Stabilizasyon Solidifikasyon Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi, 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Tehlikeli Atık Ara Depolama Alanı’ projesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Toplantısı,dün Seymen köy kahvesinde yapıldı. Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, AK Parti ve CHP Belediye Meclis Üyeleri, SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra köylüler katıldı.

Atık tesisi ile ilgili düzenlenen toplantıya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nden gelen görevliler köyde toplantı düzenledi. Toplantı düzenleyen köylüleri azarlayan dille konuşarak söz vermeyen görevli, kahvedeki havanın kısa sürede gerilmesine neden oldu. Görevli köylüleri "Nerede olduğunuzu unutmayın" diyerek azarlarken, kahvede bulunanlar "Asıl siz nerede olduğunuzu unutmayın. Burası bizim" diyerek karşı çıktı.

Silivri’de köylüleri azarlayan görevli açığa alındıHavanın giderek gerilmesi üzerine Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar devreye girdi. Başkan Işıklar, "Söylem biçiminden dolayı hanımefendinin konuşmasını doğru bulmuyorum. Devletin memuru varsa, burada devleti var eden halk var! Önce bir kere saygılı olacaksınız söylem biçiminiz yanlış, böyle bir söylem biçimi yok. Siz bir kere bu söylem biçimi ile toplantıya başlarken yanlış yaptınız. Bu toplantı, bu şekilde burada yapılamaz çünkü belediyeyi sayıp bir tebligat bile göndermediniz. Burası sizin çöplüğünüz değil" dedi.

Silivri’de köylüleri azarlayan görevli açığa alındıGörevli mikrofonu almak isterken Başkan Işıklar izin vermeyerek köylülerle birlikte kahveden çıktı.

TWITTER’DEN AÇIKLANDI

Kahvedeki gerginlik tepkilerinin haber olarak yayınlanması ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Dr. Avukat Veli Böke, Twitter hesabından görevlinin tutumunun kabul edilemeyeceğini ve "gereğini yapmaktan kaçınmadıklarını" söyledi.

Silivri’de köylüleri azarlayan görevli açığa alındıMüdür Böke, şunları yazdı:
"İstanbul'da Silivri'nin Seymen Mahallesi'nde ÇED süreci vatandaş katılım toplantısı sırasında toplantıyı yöneten çalışanımızla bazı vatandaşlarımız arasında yaşanan gerginlik hepimizi derinden üzmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak yegane amacımız vatandaşımıza hizmet ve vatandaşımızın memnuniyetini kazanmaktır. Buna aykırı davranan hiç bir çalışanımızın tavrını tasvip etmemiz asla söz konusu olamaz. Bu tarz söz ve davranış içinde bulunan ve yetkisini kötü bir şekilde kullanan çalışanlarımızı o görevde tutmayız, gereği neyse onu yapmaktan kaçınmayız. İstanbul ÇED birimimizdeki bir çalışanımızı bu anlamda vatandaşlara yönelik olumsuz tavrıyla ilgili olarak İl Müdürlüğümüz olarak gereği yapılmış ve sözkonusu personel görevinden alınmıştır. Vatandaşlarımızla bu hassasiyetimizi paylaşmayı bir görev olarak telakki ediyorum."

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