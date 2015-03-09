köylüler şaşkına döndü

ELAZIĞ'IN Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyü sınırları içinden geçen Türkiye NATO akaryakıt boru hattında hasar meydana geldi. Araziyi düzeltmek amacıyla yapılan çalışma esnasında iş makinesinin kırdığı boru hattından çevreye hızla akaryakıt akmaya başladı. Yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşan akaryakıtın çevreye daha fazla yayılmaması için köylüler tarafından yoğun bir çalışma başlatıldı. Önce, hasarın meydana gelen bölgeyi onarmaya çalışan köylüler bir yandan da etrafa yayılan akaryakıtı tankerlere doldurdu. Arsa sahibi Musa Demir, arsasının içinden boru hattı geçtiğini bildiğini ancak hafta sonu olduğu için yetkililere ulaşamadığını söyledi. Boru hattının çok yakın mesafeden geçtiğini savunan Demir, olayda herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığını öne sürdü. Görgü tanıkları da iş makinesinin çalışma esnasında boruyu kırdığını ve akaryakıtın metrelerce yüksekliğe sıçradığını aktardı. Yaklaşık 15 bin litre akaryakıtın çevreye yayıldığını ifade eden görgü tanıkları boru hattının fazla derinde olmaması nedeniyle bu tür kazaların yaşanabileceğini söyledi. NATO boru hattında meydana gelen kaza nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler de olay yerine gelerek inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.