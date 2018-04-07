Köylüler isyanda! Duyan oraya koştu...



SELÇUKLULAR döneminde yapıldığı düşünülen ve 1525 tarihli kitabesinden Osmanlılar döneminde onarıldığı anlaşılan köprü halen faaliyette ve sağlam durumda bulunuyor. Sivas'a 10 kilometre uzaklıktaki Kızılkavraz köyü yolunda yer alan Boğaz Köprüsü çeşitli dönemlerde onarım gördü. 103 metre 30 santim uzunluğunda, 4 metre 95 santim genişliğindeki köprü düzgün kesme taş işçiliği ve özenli topuk ve selyaran elemanlarıyla dikkat çekiyor. Köprü, altında bulunan odanın içinde köprü yıkıldığı zaman çevresinde bu köprünün bir benzerini yaptıracak kadar bir hazinenin gömülü olduğu yönünde dilden dile dolaşan rivayet nedeniyle define avcılarının hedefi haline geldi. Köprü definecilerin yaptığı kazılarla büyük zarar gördü.