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Köy muhtarının feci sonu!

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti

GÜNDEM 09.09.2019, 18:36
Köy muhtarının feci sonu!
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EDİNİLEN bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Vakıfbelören köyünde su kanalında çalıştığı öğrenilen köy muhtarı Rıfat Altunel, traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Rıfat Altunel, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
 

#Köy muhtarı
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