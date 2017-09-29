Köy bakkalını öldüren çobanın akli dengesi araştırılacak

GEÇEN mart ayında Mudanya'nın Orhaniye köyünde meydana gelen olayda, çobanlık yapan Cemal T. (40), köy bakkalı Naci Türkan’a (53) bilinmeyen bir sebepten dolayı 2 el ateş etti. Ağır yaralı halde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Türkan hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Cemal T., bir vatandaştan ekmek istedikten sonra, Hançerli Mahallesi dışındaki ormanlık alanda jandarma tarafından yakalandı.

“Cinayeti neden işlediğimi bilmiyorum”

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapsi istenen sanığın yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan Cemal T., “Bu olaydan 3 yıl önce Naci sarhoş olarak kahveye gelmişti. Orada kendisi ile tartışmıştık. Geçen yıl da aynı meseleyi gündeme getirdi. ‘Sana küfretmişsem etmişimdir. Ne olacak’ gibi sözler söyledi. Bundan 1 ay sonra aramızda sıkıntılar çoğaldı. Onun seslerini duyar oldum. Polisler, jandarmalar beni Naci Türkan ile arıyor diye sesler duyuyordum. Bu sebeple tarlada yatmaya başladım. Kendime çukur yaptım. Korkudan saklanıyordum. Bu ruh hali içinde Naci Türkan’ı öldürdüm. Beni azmettiren kimse olmadı. Neden yaptığımı bilmiyorum” dedi.

Şahitlerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.