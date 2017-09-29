Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102651
ALTIN
147.120
DOLAR
3.5555
STERLİN
4.7681
EURO
4.1933
29 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Eylül 2017 Yeni Alanya...
29 Eylül 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Eylül Günlük Burç Yorumu
29 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
29 Eylül 2017 Alanya -...
banner468

Köy bakkalını öldüren çobanın akli dengesi araştırılacak

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, bakkalı öldürdüğü iddia edilen çobanın akli dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak

Köy bakkalını öldüren çobanın akli dengesi araştırılacak

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, bakkalı öldürdüğü iddia edilen çobanın akli dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak

29 Eylül 2017 Cuma 09:30
Köy bakkalını öldüren çobanın akli dengesi araştırılacak
banner404

GEÇEN mart ayında Mudanya'nın Orhaniye köyünde meydana gelen olayda, çobanlık yapan Cemal T. (40), köy bakkalı Naci Türkan’a (53) bilinmeyen bir sebepten dolayı 2 el ateş etti. Ağır yaralı halde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Türkan hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Cemal T., bir vatandaştan ekmek istedikten sonra, Hançerli Mahallesi dışındaki ormanlık alanda jandarma tarafından yakalandı.

“Cinayeti neden işlediğimi bilmiyorum”

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapsi istenen sanığın yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan Cemal T., “Bu olaydan 3 yıl önce Naci sarhoş olarak kahveye gelmişti. Orada kendisi ile tartışmıştık. Geçen yıl da aynı meseleyi gündeme getirdi. ‘Sana küfretmişsem etmişimdir. Ne olacak’ gibi sözler söyledi. Bundan 1 ay sonra aramızda sıkıntılar çoğaldı. Onun seslerini duyar oldum. Polisler, jandarmalar beni Naci Türkan ile arıyor diye sesler duyuyordum. Bu sebeple tarlada yatmaya başladım. Kendime çukur yaptım. Korkudan saklanıyordum. Bu ruh hali içinde Naci Türkan’ı öldürdüm. Beni azmettiren kimse olmadı. Neden yaptığımı bilmiyorum” dedi.
Şahitlerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BursaKöy BakkalıçobanAklı Denge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangın tüpünü kullanmadan önce bir defa ters çevirin
Yangın tüpünü kullanmadan önce bir defa ters çevirin
TSK açıkladı! 63 terörist etkisiz hale getirildi
TSK açıkladı! 63 terörist etkisiz hale getirildi
Çiftçiye yine mazot sözü
Çiftçiye yine mazot sözü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim