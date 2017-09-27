Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103929
ALTIN
147.321
DOLAR
3.5490
STERLİN
4.7666
EURO
4.1819
27 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Eylül 2017 Yeni Alanya...
27 Eylül 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
27 Eylül Günlük Burç Yorumu
Uzmanlar açıkladı: İç çamaşırı giymemek yararlı mı zararlı mı?
İç çamaşırı giymemek yararlı mı...
banner468

Köşeye sıkıştıracak 5'li kıskaç!

Ankara’dan Barzani’ye izolasyon stratejisi: Diplomatik temaslar dondurulacak. Ekonomik yaptırım uygulanacak ve hava trafiği kısıtlanacak. Türkmenlere zarar gelmesi askeri operasyon nedeni sayılacak

Köşeye sıkıştıracak 5'li kıskaç!

Ankara’dan Barzani’ye izolasyon stratejisi: Diplomatik temaslar dondurulacak. Ekonomik yaptırım uygulanacak ve hava trafiği kısıtlanacak. Türkmenlere zarar gelmesi askeri operasyon nedeni sayılacak

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:18
Köşeye sıkıştıracak 5'li kıskaç!
banner404

ANKARA, tüm uyarılara rağmen gayrimeşru referandum yapan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni (IKBY) köşeye sıkıştıracak 5 aşamalı "izolasyon stratejisi"ni belirledi. Türkiye'nin, korsan referandum macerasında ısrarcı olan Erbil yönetimi için belirlediği 'yok sayma strateji'nin ayrıntıları şöyle:
 
RANDEVU YOK: IKBY yönetiminin randevu talepleri geri çevrilirken Barzani ailesinin çok acil görüşme istekleri de dikkate alınmayacak. Barzani ve ekibinin çeşitli yollarla "Bu bir Kürt devleti ilanı değildir, Türkiye'ye karşı değiliz" şeklinde ilettiği mesajları da yok hükmünde sayılacak. Erbil yönetimi bölgesel kaosa neden olacak referandum macerasından geri adım atmadığı sürece muhatap kabul edilmeyecek.
 
ANKARA-TAHRAN-BAĞDAT HATTI: Türkiye, Irak ve İran ortak bir hareket planı hazırlayacak. Her ülkenin ayrı ayrı gerçekleştirdiği yaptırımların yanı sıra ortak yaptırımlar da devreye sokulacak. IKBY'ye yönelik uluslararası alanda yoğun diplomasi trafiği yürütecek.
 
HAVADA DA KISITLAMA: En kısa süre içinde Habur sınır kapısı kapatılacak. Şu anda sadece Irak tarafına geçişe müsaade edilirken yeni tedbirlerle giriş-çıkışa izin verilmeyecek. Barzani ve ailesinin uçuşunu engellemek için Türk hava sahası kısıtlanacak. Tüm uçuşlara hava sahasının kapatılması seçeneği de masada.
 
HALKA DEĞİL ERBİL'E YAPTIRIM: IKBY'ye yapılan yardımlar kesilecek. Ekonomik yaptırımlar bölgedeki halkın hayatını etkilemeyecek şekilde devreye sokulacak. Temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticareti kısıtlanmayacak. Ancak Kuzey Irak'tan Türkiye'ye olan ticaret trafiği kademeli olarak durdurulacak. Kuzey Irak halen ihtiyaçlarının yüzde 70'ini Türkiye'den karşılıyor. İleri aşamada petrol vanasının kısılması da gündemde. Türkiye'nin muhatap saydığı Bağdat merkezi yönetim ile anlaşabildiği sürece Kuzey Irak petrolü Türkiye topraklarında akabilecek.
 
TÜRKMENLER ASKERİ MÜDAHALE SEBEBİ: Askeri seçenek en son kart olarak masada yer alıyor. Kerkük'te oldu bittiye müsaade edilmeyecek. Kerkük'teki Türkmen nüfusunun tasfiyesine ya da katliamına yol açacak bir müdahale olursa Türkiye önce Başika'daki üssünü devreye sokacak. Peşmerge'nin eğitildiği üste 500 civarında Türk askeri bulunuyor. Irak genelinde özel kuvvvetler dahil 2 bin kadar Türk askeri görev yapıyor.
 
SINIRDA TÜRKİYE-IRAK TATBİKATI 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor. Sınır kapısına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan TIR parkının karşısındaki alanda devam eden tatbikat, dokuzuncu gününe girdi. Tatbikatın üçüncü safhası, Irak askerlerinin de katılımıyla başladı. Ellerinde Irak ve Türk bayraklarıyla çıkan Iraklı ve Türk askerler, zırhlı araçlarla tatbikat alanına geldi.
 
GERGİN BEKLEYİŞ 
IKBY'nin kapsadığı 3 vilayet; Erbil, Süleymaniye ve Duhok arasında yer almamasına rağmen Barzani yönetiminin sandık dayatmasının yaşandığı Türkmen kenti Kerkük'teki gergin bekleyiş sürüyor. Türkmen ve Arapların boykotuna rağmen referandumda sandıkların kurulduğu Kerkük'te SABAH'a konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, "Sonuç zaten belliydi. Silah zoruyla referandum yaptılar. IKBY emrivaki siyaseti yapıyor. Irak Parlamentosu'nun aldığı 'Kerkük eski statüsüne dönmeli' kararı uygulanmalı. Ayrıca Habur gibi sınır kapılarını Irak askerleri teslim almalı. ITC olarak, Bağdat yönetiminin aldığı kararları uygulamasını bekleyeceğiz" dedi. Salihi, aHaber'e yaptığı açıklamada da sınır kapılarının denetiminin de Irak Başbakanı Haydar El İbadi'nin açıkladığı karar doğrultusunda merkezi yönetimin denetimine geçeceğini kaydetti. Bu arada dün bir basın toplantısı düzenleyen İbadi, sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'ın denetimine verilmemesi halinde IKBY'nin çift yönlü tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını bildirdi. İbadi, referandumun sonucu ile ilgili müzakerede bulunmayacaklarını da vurguladı.
 
AB: ÜZGÜNÜZ 
Avrupa Birliği (AB), IKBY'nin tek taraflı ve özellikle tartışmalı bölgelerde referandum yapılmaması yönündeki çağrıları dikkate almamasından üzüntü duyulduğunu kaydetti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan açıklamada, "AB, referandumun tek taraflı biçimde ve özellikle tartışmalı bölgelerde yapılmaması çağrılarının dikkate alınmamasından üzüntü duyuyor" denildi. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi'ne "Kürt devleti"ne destek ifade eden bir karar tasarısı sunuldu. Cumhuriyetçi üye Trent Franks tarafından sunulan tasarıda ABD'den Iraklı Kürtlerin kendi geleceğini belirleme hakkının tanınması isteniyor.
 
KREMLİN'DEN "ÖNCELİK IRAK'IN BÜTÜNLÜĞÜ" VURGUSU 
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, önceki gün gerçekleştirilen tartışmalı referanduma ilişkin, "Rusya, bölgenin istikrarı ve güvenliği için Irak'ın toprak ve siyasi bütünlüğünü destekliyor" dedi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile önceki yaptığı telefon görüşmelerinde IKBY'deki referandumun da ele alındığını söyledi. Rusya'nın konuya ilişkin yaklaşımında değişiklik olmadığını vurgulayan Peskov, "Rusya Irak'ın toprak ve siyasi bütünlüğünü destekliyor" diye konuştu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AnkaraBarzaniKuzey Irak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Hain kardeşler’ hendeğe gömülmüş
‘Hain kardeşler’ hendeğe gömülmüş
ABD Dışişleri'nden Erdoğan yorumu gelmedi
ABD Dışişleri'nden Erdoğan yorumu gelmedi
TSK'dan Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına hava harekatı
TSK'dan Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına hava harekatı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim