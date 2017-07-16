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Koşarak geldiler

Adana’da öğretmen adaylarının, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı’na saat 09.45'ten önce yetişmek için maratoncular gibi koşması ilginç görüntüler oluşturdu

Koşarak geldiler

Adana’da öğretmen adaylarının, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı’na saat 09.45'ten önce yetişmek için maratoncular gibi koşması ilginç görüntüler oluşturdu

16 Temmuz 2017 Pazar 11:40
Koşarak geldiler
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ÖĞRETMEN adaylarının katıldığı KPSS ÖABT sınavı saat 10.00’da başladı. Adaylar, anne ve babalarıyla birlikte, sınav başlamadan 15 dakika önce salona alındığı için sabahın erken saatlerinde okul önlerine geldi.

Lokman Hekim Anadolu Lisesi’nde ise kadın adayların yoğun olduğu görüldü. Polis ve görevliler saat 08.45'ten itibaren adayları kontrol ederek içeri almaya başladı. Kadın adaylar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Polisler, adayları dedektör ile arayıp içeri aldı. Bütün uyarılara rağmen adaylar sınava alınmayacak eşyalar ile gelince polis eşyaları dışarı bıraktırdı.
Görevliler saat 09.45'e yaklaştıkça öğrencileri sık sık 'sınava girme süresi bitmek üzere' diye uyardı. Son 5 dakika kala yerleşkeye giren öğrencilerin maratona katılır gibi koşarak sınav salonlarına gitmesi dikkat çekti. Bazı adaylar ise koşarak 09.43’te içeri alındı. Saat tam 09.45'te ise kapılar kapandı. Sınav ise saat 10.00'da başladı.

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