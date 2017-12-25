Korumaları atlatıp Erdoğan'ın yanına ulaştı! Panik dolu anlar kamerada

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta düzenlenen AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Erdoğan sahnede partilileri selamlarken Hüseyin Demircan isimli vatandaş korumaları atlatıp koşarak Erdoğan'a sarıldı.

Korumalar anında Demircan'ı gözaltına aldı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Demircan, "Amacım sarılmaktı beni yanlış anladılar." dedi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak'ta dün düzenlediği AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere seslendi. Erdoğan, konuşmasını tamamlayıp, salondakilerle vedalaşırken platforma aniden biri çıktı. Koşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelip, sarılmak isteyen ve sahnede kısa süreli paniğe neden olan kişinin Hüseyin Demircan olduğu öğrenildi.

"ŞEHİT YAKINIYIM"

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Demircan şunları söyledi:

Ben şehit yakınıyım. Ailemizden terör örgütü PKK tarafından bugüne kadar 13 kişi şehit edildi. Şehit edilenler arasında annem, 2 ağabeyim ve 2 kız kardeşim var. Korucu olduğumuz için PKK, 1987 yılında Şırnak'ın Güneyce köyü Çift Kavak mezrasına baskın yaparak, ailemden çok sayıda kişiyi şehit etti.

"AMACIM SARILMAKTI"

Ben, Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyorum. Dün sahnedeyken kendisine sarılmak için sahneye çıktım; ama korumalar, yanlış anladı ve beni sahneden indirdiler. Benim başka bir amacım yoktu, sadece sarılmak istedim. Emniyette ifadem alındıktan sonra serbest bırakıldım. Böyle bir yanlış anlamaya neden olmak istemezdim. Sadece Cumhurbaşkanı'mıza sarılmak istedim.