Korkutan uyarı: 17 Mart'a dikkat!

KARAKUŞ , korkutucu tablonun 20 Mart’ta gerçekleşmesi beklenen yılın ilk Güneş tutulmasıyla geride kalacağını belirtti.

'DEPREM HABERCİSİ’

Astrolog Nuray Sayarı da, “2015 yılının Güneş tutulması 20 Mart’ta Balık-Başak burçları aksında gerçekleşecek. Bu tutulma depremin habercisi. Neptün de Balık burcunda olduğu için puslu duygular veriyor. Ben 17 Mart diye değerlendirmiyorum ama Türkiye’nin yıldız haritasını yorumladığımda mart, nisan ve mayıs ayında terör içeren olaylar ve deniz kazaları yaşanabilir. Hava, toprak ve suda tehlikeler söz konusu. 17 Mart’ta ayın Kova burcunda olmasıyla toplumda ayaklanmalar olabilir. Gezi olayları olduğu zaman da Ay tutulması vardı” dedi.

‘UÇAK KAZALARINA VE SUİKASTLARA DİKKAT’

Bir diğer astrolog Fizil Özkul ise 17 Mart’ın risk taşıdığını, tüm dünyada toplu ölümlerin yaşanabileceğini savunarak, “Uranüs 84 senede bir Koç burcuna geliyor. Mars ve Uranüs ilk defa kavuşum halinde. Ayın 20’sinde Balık burcunda tam bir Güneş tutulması olacak.

1999’da tam Güneş tutulması Aslan burcunda oldu ve Marmara depremi yaşandı. Yine bu tutulmalarda ölümler artabilir. Uçak kazaları ve kaçırmalar, patlamalar, devlet adamlarına suikast yaşanabilir” diye konuştu.

‘YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK’

Özkul, “Ne yapabiliriz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Doğum ve ölüm ne kadar gerçekse, bu olayların getirecekleri de o kadar gerçek. Yapabileceğimiz bir şey yok. İçimizi temiz tutalım. Fazla kalabalık ortamlara girmeyelim.”





Kaynak: HABERTÜRK