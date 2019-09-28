Korkutan rakam! AFAD, 5.8'in ardından kaç deprem olduğunu duyurdu

MARMARA Denizi'nde bugün yine deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, depremin Silivri açıklarında ve 14.5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. AFAD, bu deprem sonrası Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sayısının314'e ulaştığını açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise saat 14.03'te meydana gelen depremin artçı sarsıntı olduğu ifade edildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: ARTÇI SAYISI 314'E ULAŞTI

AFAD, " İstanbul, Silivri'de saat 14.03'te 3,8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana gelmiştir. 26 Eylül'de Silivri açıklarında oluşan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı depremlerin sayısı 314'e ulaşmıştır." denildi.

NE OLMUŞTU

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 5.8, Kandilli Rasathanesi ise 5.7 olarak açıklamıştı.Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener dün yaptığı açıklamada, "5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı depremlere baktığımızda artçı şokların güneye doğru ilerlediğini görüyoruz" diyerek, artçı sarsıntıların gelişimini takip ettiklerini vurgulamıştı. Marmara Denizi'nde dün de saat 14.13'te 3.6 ve saat 13.32'de 3.2 büyüklüğünde depremler olmuştu.Özener, bu bölgede bir enerji biriktiğine dikkat çekerek, "Bu enerji bir gün açığa çıkacak. Ne zaman çıkacağını bilemiyoruz. Ama bir sona yaklaşıyoruz. Ama bu sonun ne zaman geleceğini bilmiyoruz" demişti.Perşembe günü meydana gelen deprem sonrasında çok sayıda binada hasar oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaydün yaptığı açıklamada en az 473 binada hasar tespit edildiğini açıklamıştı. Deprem sonucu 34 kişi de yaralanmıştı.