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Korkutan hortum! Denizde başlayıp karada bitti

Denizde başlayıp karada devam eden hortum korkuttu

Korkutan hortum! Denizde başlayıp karada bitti

Denizde başlayıp karada devam eden hortum korkuttu

29 Ekim 2017 Pazar 13:28
Korkutan hortum! Denizde başlayıp karada bitti
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ADANA'NIN sahil ilçesi  Karataş'ta peşpeşe oluşan 2 hortum hortum, paniğe neden oldu.

DENİZDE BAŞLAYIP KARADA DEVAM ETTİ

Akdeniz'e kıyısı olan  Karataş ilçesinde dün akşam saatlerinde denizde hortum çıktı. Denizde bir süre devam ederek hızla karaya doğru yaklaşan hortum büyüyerek karaya ulaştı.

2 DAKİKA BOYUNCA ETKİLİ OLDU

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, yaklaşık 2 dakika etkili oldu. Panik ve heyecana neden olan hortum, bir süre sonra kayboldu.

CAN VE MAL KAYBI OLMADI

Hortumun arazide olmasından dolayı can ve mal kaybı olmadı.

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AkdenizKarataşAdanaGüncel
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