Korkutan deprem!

AFAD: Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23:14'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Kandilli'nin aktardığı bilgiye göre ise depremin büyüklüğü 5.0... Deprem İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.