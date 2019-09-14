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Korkutan deprem

4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

GÜNDEM 14.09.2019, 09:15
Korkutan deprem
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SAAT 09.00'da merkezüssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

#deprem
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