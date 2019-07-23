Korkunç şekilde öldürülmüştü! O kişi yakalandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde kafası taşla ezilerek ve bıçaklanarak öldürülen kişinin katil zanlısı olarak aranan komşusu İzmir'de yakalandı

Korkunç şekilde öldürülmüştü! O kişi yakalandı
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BAYRAKLI İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği  ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde önceki gün ölü bulunan, kafasının taşla ezildiği,  vücudunda bıçak yaralarının bulunduğu belirlenen Muhammet Biçer'in (42) katil  zanlısı olarak aranan komşusu M.P'nin İzmir'de olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Kaçmaya çalışan  M.P. kovalamacanın ardından yakalandı.  
 
Şüphelinin, buradaki işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü  ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
 
M.P. ile Muhammet Biçer'in, yaklaşık iki hafta önce tartıştıkları  ileri sürüldü.
 

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