Korkunç olay! Önce eşini sonra kendini vurdu

KÜTAHYA'NIN Simav ilçesinde, bir kişinin, eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Küplüce köyündeki mezarlık yakınındaki köy yolunda bir erkek ve bir kadını hareketsiz bulan vatandaşların ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu bölgeye geldi.

Ekipler, bir otomobilin yanında Enver (36) ve Nimet Yurday (32) çiftinin tabancayla vurulmuş cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede, bir tabanca ile iki boş kovan bulunurken, Enver Yurday'ın eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Yurday çiftinin 1,5 yıldır evli olduğu ve bu evlilikten de 1 çocuklarının bulunduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 17:31