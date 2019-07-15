Korkunç olay! Önce eşini sonra kendini vurdu

Kütahya'da, polis merkezine giderek kendisinden şikayetçi olan karısını tabancayla vuran kişinin, intihar ettiği öne sürüldü

Korkunç olay! Önce eşini sonra kendini vurdu
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KÜTAHYA'NIN Simav ilçesinde, bir kişinin, eşini  öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ileri sürüldü. 

Alınan bilgiye göre, Küplüce köyündeki mezarlık yakınındaki köy  yolunda bir erkek ve bir kadını hareketsiz bulan vatandaşların ihbarı üzerine,  İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu bölgeye geldi.

Ekipler, bir otomobilin yanında Enver (36) ve Nimet Yurday (32)  çiftinin tabancayla vurulmuş cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan  incelemede, bir tabanca ile iki boş kovan bulunurken, Enver Yurday'ın eşini  tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Yurday çiftinin 1,5 yıldır evli olduğu ve bu evlilikten de 1  çocuklarının bulunduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 17:31
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