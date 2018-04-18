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Korkunç kaza! Cip 5 araca çarparak durdu, 3 yaralı

D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde giden lüks bir cip henüz bilinmeyen bir nedenle Avcılar mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde seyreden 4 araca çarptı. Kaza sonrası otomobillerde bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Cip sürücüsü kaçmak isterken beton bariyerleri aşıp yan yola fırlayarak servis minibüsüne çarparak durdu

Korkunç kaza! Cip 5 araca çarparak durdu, 3 yaralı

D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde giden lüks bir cip henüz bilinmeyen bir nedenle Avcılar mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde seyreden 4 araca çarptı. Kaza sonrası otomobillerde bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Cip sürücüsü kaçmak isterken beton bariyerleri aşıp yan yola fırlayarak servis minibüsüne çarparak durdu

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:16
Korkunç kaza! Cip 5 araca çarparak durdu, 3 yaralı
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KAZA Avcılar D-100 Karayolu, Bakırköy istikametinde gece saat 00:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 38 HL 520 plakalı cip sürücü D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde aracın kontrolünü kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği cip 4 araca çarptı. Kaza sonrası cipin çarptığı otomobillerde bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Yoldan geçenler  bir yandan sürücülerin yardımına koşarken, bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de kaçan cip sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. 

KAÇMAK İSTERKEN BETON BARİYERİ AŞARAK YAN YOLA FIRLADI

Kaza sonrası durmayan cipin sürücüsü kaçarken D-100 Karayolundaki beton bariyeri aşarak yan yola fırladı. Yanyolda da durmayan ve bir süre ilerleyen cipin sürücüsü aracının sokak arasından çıkan servis minibüsüne çarpmasının ardından durdu. Kaza sonrası polis ekipleri ikinci bir kaza ihbarı alınca cip sürücüsünü yakaladı. Kazaya karışan cipin içinde alkol şişeleri dikkat çekti. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Temizlik ekiplerince yol temizlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Son Güncelleme: 18.04.2018 09:19
Anahtar Kelimeler:
Avcılar MevkiindeD-100 Karayolu Bakırköy Istikameti
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