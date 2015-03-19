Korkunç görüntü! Hepsi telef oldu

19 Mart 2015 Perşembe 15:50
İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlatarak telef olan hayvanlardan numune alarak incelemeye gönderdi. Çorum'un Osmancık İlçesi Ardıç Köyü Çeneler Mahallesi'nde 61 yaşındaki 4 çocuk babası Ethem Özkardeş'e ait koyun ve kuzular telef oldu. Yaklaşık 100 hayvanın belirli aralıklarla telef olması köyde paniğe neden oldu. Özkardeş, durumu hemen İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bildirdi. Özkardeş, hayvanlarının aşısını yeni yaptırdığını ve aşı sonrası bu olayın meydana geldiğini ileri sürdü. Osmancık İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri köye gelerek telef olan hayvanlardan numune alarak incelenmesi için Ankara'ya gönderdi. Laboratuvardan gelecek sonuçlara göre hayvanların ölüm nedeninin belirleneceği, bulaşıcı bir hastalık taşıyıp taşımadığının ortaya çıkacağı belirtildi.
Kaynak: Vatan
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Son Güncelleme: 19.03.2015 14:51