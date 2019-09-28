Korkunç gerçek itirafla ortaya çıktı!

OLAY, Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde meydana gelmişti. Osman Şaşmaz'ın (43) sabaha karşı evinin önünde yattığını görenler durumu hemen polise haber vermiş, yapılan incelemede Şaşmaz'ın silahla vurularak öldürüldüğü saptanmıştı.

Cinayetle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cinayete kurban giden Şaşmaz'ın oğlu B. Şaşmaz (19) Urla Emniyet Müdürlüğü'ne giderek cinayeti itiraf etti.



Gencin ilk ifadesinde, babasının annesine kötü davrandığını ve şiddet uyguladığı için öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi. B. Şaşmaz'ın ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

