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Korkunç detaylar... 'Karımla odadayken kayınbabam içeri girdi'

Adana'da dört aylık eşini, kayınbabası ve kayınvalidesini, çıkan tartışma sonucu öldüren astsubayın, biri ağırlaştırılmış 3 müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

GÜNDEM 18.11.2019, 14:55
Korkunç detaylar... 'Karımla odadayken kayınbabam içeri girdi'
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ADANA 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık astsubay Ertuğrul G. ile tarafların avukatları katıldı. Savunmasında olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirten Ertuğrul G, "Her şey bir anda oldu. Ben böyle bir suçu nasıl işledim bilmiyorum." şeklinde savunma yaptı. Mesleğini ve eşini çok sevdiğini ifade eden sanık Ertuğrul G, olay günü kayınvalidesinin evinde bulundukları sırada eşinin, yemekten sonra Babalar Günü'nde kayınbabasına aldığı ayakkabıyı değiştirmek için AVM'ye gitmek istediğini fakat yorgun olması nedeniyle gitmek istemediğini belirtmesi üzerine eşinin hakaret edip odasına gittiğini savunan Ertuğrul G, "Kırıldı diye düşünerek yanına gittim, 'tamam yemekten sonra gidelim' dedim. 'Hayır' dedi. O zaman evimize gidelim deyince eve de gelmek istemedi. Bana ve aileme ağza alınmayacak laflar söyleyip, küfürler etti." diye konuştu.

Eşiyle tartıştığı sırada kayınbabasının içeri girdiğini ve yakasından tutup, küfür ettikten sonra "Balkonda hava al sakinleş" dediğini savunan Ertuğrul G, şöyle devam etti:

"Kayınbabam beni iterek odadan çıkarttı. Eşim de jandarmayı aradı. Ütü masasının üzerine bıraktığım silahımı alıp evime gitmek istedim, kapı kilitliydi. Anahtar da kapının üzerinde yoktu. Balkona çıkıp biraz oturdum. Bu sırada eşim ve kayınbabam bana hakaret ediyordu. Babası, 'yörüklerden adam alınmaz, hele hiç kız verilmezmiş' diyordu. Sözlerini kaldıramadım. Tabancayı alnıma dayadım. Kaynanam 'burada böyle yapma içeri gir' dedi. Kayınbabam 'ver lan şu silahı şerefsiz seni ben vuracağım' diyerek silahı almaya çalıştı. Beni çekiştirmeye başladılar. Eşim de bana vuruyordu. Elimi yüzümü tırmalamaya çalışıyordu. Üçü birden üzerime doğru geldiler. İhtar için duvara doğru bir el ateş ettim. Kayınbabam küfür edip 'öldürürüm' deyince bir el daha sıktım. Kapı kilitliydi, çıkamayacağımı anlayınca bir iki el daha ateş ettim. Her şey bir anda oldu, kendime geldiğimde hepsini öldürdüğümü sanarak intihar etmeyi düşündüm, ancak silahımda mermi kalmamıştı."Olay sonrası eşinin koltuğa yaslanmış halde yaralı, kayınbabasının sürünerek mutfağa doğru gittiğini, kayınvalidesinin ise daire kapısının önüne kadar geldiğini ifade eden Ertuğrul G, askıdaki anahtarı alıp kapıyı açarak yardım istediğini belirtti.Apartmandan tanıdığı Osman'ın geldiğini aktaran Ertuğrul G, "Osman'a ambulans çağırmasını söyledim, ayrıca 'babam mutfağa doğru süründü ona da bak' dedim. O sırada eşimin başına gittim. Yaralıydı 'iyileşecek misin' diye sordum. Bana gözleriyle olumsuz bir şekilde işaret etti, kelimeyi şehadet getirdi. Ben bunun üzerine 'böyle yaşayamam' diyerek boş odaya geçtim. Silahı kafama dayadım. O sırada polisler geldi, Bana 'dur yapma yaralılar, kurtulurlar' dedi. Ben de onların kurtulacağını düşünerek teslim oldum. Kurtulamayacaklarını bilseydim intihar edecektim. Polise teslim olduktan sonra eşimin öldüğünü gördüm." ifadesini kullandı.Tanık polis memuru A.S.G, silah sesleri üzerine olay yerine gittiklerini anlattı.Olay yerine çıktıklarında daire kapısının açık olduğunu ifade eden polis memuru, "Sanık ise salon girişinde elindeki silahı kafasına dayamış durumdaydı. Bana ‘abi bittim ben, öldüm ben, ben ne yapacağım' gibi şeyler söyledi. Ben de sakin olmasını yaralı olduklarını, ambulans çağırdığımızı, kurtulacaklarını söyledim. Bunun üzerine sanık silahı yere bıraktı." diye konuştu.Mahkeme heyeti, sanık astsubay Ertuğrul G'nin tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta 9 Temmuz'da astsubay Ertuğrul G, kayınbabasına Babalar Günü’nde aldığı ayakkabının değiştirilmesi nedeniyle çıkan tartışmada 4 aylık eşi Büşra, kayınbabası Cemal Ü'yü tabancayla öldürmüş, kayınvalidesi Sultan Ü'yü de ağır yaralamıştı. Sultan Ü. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.Teslim olup tutuklanan Ertuğrul G. hakkında "Eşi kasten öldürme, kasten öldürme" suçlarından dava açılmıştı.

#Adana #kayınbaba #kayınvalide #tartışma #Astsubay #müebbet hapis
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