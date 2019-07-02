Korkunç anlar! Gemi iskelede patladı, çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından gemiden alevler yükseldi. Bölgeye sahil güvenlik, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gemide başlayan büyük yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay ilk açıklamada, "SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı." dedi.