Korkulan oldu: PKK orayı da işgal etti!

PKK/PYD'nin 9 Eylül'de ABD desteğiyle başlattığı Deyrizor operasyonu devam ediyor.



Deyrizor kent merkezinin kuzeyine ulaşan terör örgütü PKK/PYD, son olarak kentin kuzeydoğusundan Suvar beldesini, kuzeybatıdan ise Fırat kıyısındaki Kasra beldesini ele geçirmişti.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, örgüt, Fırat Nehri'nin doğusunda Deryrizor il merkezinin 22 kilometre doğusundaki Cefre petrol sahasını kontrolüne aldı.



Terör örgütü PKK/PYD, 24 Eylül'de de Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi "Konoko"yu işgal etmişti.



Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatak, nehrin doğusunda yer alıyor. Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusundaki El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cefre, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.



Diğer yandan Rusya destekli Beşşar Esed rejimi güçleri de geçen ay Fırat'ın doğusuna geçerek PKK/PYD'nın önünü kesmeye çalışmıştı. Bu gelişmeden sonra rejim güçleri, başka bir hamle yapmadı.