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Korkulan oldu: PKK orayı da işgal etti!

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'de DEAŞ kontrolündeki Deyrizor ilinde ilerleyerek bir petrol sahasını ele geçirdi

Korkulan oldu: PKK orayı da işgal etti!

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'de DEAŞ kontrolündeki Deyrizor ilinde ilerleyerek bir petrol sahasını ele geçirdi

04 Ekim 2017 Çarşamba 13:40
Korkulan oldu: PKK orayı da işgal etti!
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PKK/PYD'nin 9 Eylül'de ABD desteğiyle başlattığı Deyrizor operasyonu  devam ediyor.
 
Deyrizor kent merkezinin kuzeyine ulaşan terör örgütü PKK/PYD, son  olarak kentin kuzeydoğusundan Suvar beldesini, kuzeybatıdan ise Fırat kıyısındaki  Kasra beldesini ele geçirmişti.
 
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, örgüt, Fırat Nehri'nin  doğusunda Deryrizor il merkezinin 22 kilometre doğusundaki Cefre petrol sahasını  kontrolüne aldı.
 
Terör örgütü PKK/PYD, 24 Eylül'de de Deyrizor'un kuzeydoğu  kırsalındaki en büyük gaz tesisi "Konoko"yu işgal etmişti.
 
Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatak, nehrin  doğusunda yer alıyor. Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusundaki El Ömer,  Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cefre, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol  sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık  üçte birini oluşturuyor.
 
Diğer yandan Rusya destekli Beşşar Esed rejimi güçleri de geçen ay  Fırat'ın doğusuna geçerek PKK/PYD'nın önünü kesmeye çalışmıştı. Bu gelişmeden  sonra rejim güçleri, başka bir hamle yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüPKKPYDDEAŞ
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