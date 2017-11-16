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Köprüden kaçak geçmeye çalışan sürücülere ceza yağdı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde ağır tonajlı araçların yasaklı geçişlerini engellemek için denetleme yaptı. Denetlemelerde yaklaşık 50 araca cezai işlem uygulandı

Köprüden kaçak geçmeye çalışan sürücülere ceza yağdı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde ağır tonajlı araçların yasaklı geçişlerini engellemek için denetleme yaptı. Denetlemelerde yaklaşık 50 araca cezai işlem uygulandı

16 Kasım 2017 Perşembe 09:50
Köprüden kaçak geçmeye çalışan sürücülere ceza yağdı
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YAVUZ Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun devreye girmesiyle otobüs ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsünü kullanması yasaklanmıştı. Bunu engellemek için ise FSM'nin Anadolu-Avrupa geçişine kamera sistemi kuruldu. Ancak sürücüler bu sefer de Avrupa yakasına kaçak geçiş yapmak için gece saatlerinde herhangi bir denetimin olmadığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmaya başladı. Kaçak geçişlerin son günlerde artması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gece saat 02.00'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yakası girişinde geçişi yasaklı araçlara yönelik uygulama yaptı. Köprüyü kullanmak isteyen yasaklı araçları tek tek durduran polis ekipleri, araç sürücülerine ceza yazdı. Sabah 05.00'e kadar süren uygulamalarda 50 araca yaklaşık 10 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜFsm
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