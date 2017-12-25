Köprüdeki kaza paniğe neden oldu

EDİNİLEN bilgilere göre, Alaplı Köprüsü’nde meydana gelen kazada, Deniz Y. (22) yönetimindeki 67 SE 791 plakalı otomobil, Zonguldak-Alaplı D-100 karayolu köprü üzerinde Ereğli istikameti yönündeki hareket halinde bir anda kontrolden çıkarak köprünün korkuluklarına çarptı.

Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, kaza çevrede paniğe neden oldu.

Kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.