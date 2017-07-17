Köprüde hareketli dakikalar

OLAY 13 Temmuz günü saat 16:00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Avrupa’dan Asya’ya seyir halinde olan bir ticari taksiden atlayan vatandaş, köprüde intihar etmek istedi.Ticari taksiden atlayan vatandaş, korkuluklara doğru koşmaya başlayınca taksi şoförü ve diğer araç sürücüleri araçlarından inerek peşinden koştu. İntihar etmek isteyen vatandaşı köprüden atlayamadan yakalayarak yere yatıran diğer araç sürücüleri, uzun uğraşlar sonucunda vatandaşı intihardan vazgeçirdi.

O ANLAR KAMERADA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yaşanan olay, seyir halindeki bir özel halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı.