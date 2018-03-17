Köpek katliamı!..

BODRUM'UN Torba mahallesinde zehirli tavuk eti yiyen 4’ü cins, 2’si sokak köpeği zehirlenerek öldü. İçlerinden “şimşek” isimli Labrador Retriever cinsi köpek ise veterinerin yaptığı müdahale sonucunda hayata tutunmayı başardı.

Tüm mahalleye zehirli et bırakmışlar

Olay Torba mahallesinde bulunan Santa83 ve Greenlife sitesi önünde yaşandı. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tavuk etine zehir enjekte edilerek sitelerin bulunduğu sokağa bırakıldı. 2 Jack Russell Teriyer cinsi köpek, 1 Rottweiler cinsi köpek, 1 avcı köpeği, 1 Labrador Retriever cinsi köpek ve 2 sokak köpeği otların arasına bırakılan zehirli tavuk eti yedi. İlk olarak Jack Russell teriyer cinsi “snickers” ve “paçi” isimli iki köpek tavuk etini yiyerek zehirlendi. Kliniğe getirilen “snickers” ve “paçi” veteriner Hekim Yasin İnce’nin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ardından ise Rottweiler cinsi köpeğini dışarı çıkaran sahibi, köpeğinin bir şey yediğini fark etti. Bir anda şoka giren ve titremeye başlayan köpeğini aynı veterinere getirildi. Yapılan tüm müdahalelere rağma Rottweiler cinsi köpekte kurtarılamadı. “Şimşek” isimli Labrador Retriever cinsi köpekte aynı şekilde tavuk eti yiyerek zehirlendi. Hızlı bir şekilde müdahale edilen “Şimşek” ise hayata tutunmayı başardı. Öte yandan site dışında bulunan 2 sokak köpeği ve site içerisinde bulunan 1 avcı köpeğinde sokak kenarında ölü halde bulunduğu öğrenildi.



Mavi tavuk eti şok etti

Site sakinleri köpek ölümlerinin ardından olayı araştırmaya başladı. Sitelerin bulunduğu sokağı araştıran Köpek sahipleri otların arasına atılmış tavuk etlerini buldu. Zehir enjekte edilmiş etlerin mavi olduğunu gören köpek sahipleri büyük şok yaşadı. Site sakinleri, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerden şikayetçi oldu.