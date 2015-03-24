'Köpek kadar beyniniz yok , siz kuyruk sallamazsanız...'

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi 55. Yıl Ortaokulu’na yeni atanan Müdür Metin Demirbağ, iddialara göre geçtiğimiz günlerde kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı okulun spor salonunda topladı. Kız öğrencilere uyarılarda bulunan Demirbağ’ın, öğrencilere, “Yeteneksizsiniz yarışmasındaki köpek kadar beyniniz yok. Makyaj yapar, kıvırtırsanız, yanınızdaki erkeklere sarılırsanız, sonunuz Özgecan gibi olur. Sizler erkeklerden daha betersiniz. Siz kuyruk sallamasanız onlar da size gelmez” ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Demirbağ’ın 1 gün sonra topladığı erkek öğrencilere de, “Yavşak yavşak gülmeyin. Kızlara yanaşmayın. Muhatap olmayın” dediği iddia edildi. Bu iddiaların yerel Marmara Haber gazetesinde yer alması üzerine Kaymakam Metin Kubilay, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği soruşturma yazısında, adı geçen okul müdürü hakkında ivedi olarak gerekli soruşturmanın başlatılmasını istedi. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve MHP Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen de TBMM’ye verdiği soru önergesinde olay hakkında bilgi istedi. Müdür Metin Demirbağ ise ‘ilerihaber’ sitesine yaptığı açıklamada kendini şöyle savundu:
Kendini savundu
“Evet bahsi geçen kelimeler benim konuşmam içinde var. Ancak bu kelimenin başında müdür ne demiş, kelimenin ortasında ne demiş, yok. Örneğin Özgecan kelimesini yüzde 80’i duymamış. Ama benim söylediğim şeyden buna bağlamışlar. Ben bu kelimeyi kullanmadım. Şunu dedim: Çocuklar bakın yaşınıza uygun olmayan makyajlar yapıp geliyorsunuz. Dışarıdaki arkadaş ilişkilerini okula taşıyorsunuz. Giyiniş tarzınız giysileriniz okula uygun değil. Böyle disiplinsiz hareketler yaparsanız, sizin bu iyi niyetli davranışlarınızı bu samimi birbirinizle diyaloglarınızı yanlış anlayacak daha yeni gündemimizde yeni yaşadığımız bir olayı biliyorsunuz.
‘Göz süzmezseniz...’
Sapık ruhlular gencecik kızımıza zarar verdi. Yine böyle olaylar mı yaşansın dedim. ‘Hoca bize Özgecan gibi bir vaka daha mı yaratacaksınız’a getirdiler. Bunu diyecek kadar düşüncesiz karaktersiz biri miyim?” “Demişim ki ‘kuyruk sallamayın’. Allah’ıma şükür, geçen gün bir öğrencimin okulun bahçesinin dışında bir erkekle diyaloga geçtiğini gördüm. Çağırdım ve ‘E be kızım ben yalan mı söylemişim. Sen oraya gitmeseydin. O erkekle diyaloga geçmeseydin. Bu diyaloglarınızı muhabbetlerinizi okulun dışında halletseydiniz. Sen gitmeseydin o gelir miydi? Gelemezdi. Beni niye doğru çıkarmaya çalışıyorsunuz’ dedim. Ses yok. Kuyruk sallıyorsunuz demedim, siz göz süzmezseniz erkeklerle iletişime geçmezseniz benim okulumun dışına rahatsız etmeye ya da sizin sevgiliniz gelmez ki, gelir mi? Bir kız istemezse bir erkek ona zorla anca bu rahmetli Özgecan gibi olur. Başka bir düşünce olur. Allahın izniyle üzerinden geleceğimi düşünüyorum.”
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 24.03.2015 08:46
bnce metin hoca haklı