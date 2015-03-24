'Köpek kadar beyniniz yok , siz kuyruk sallamazsanız...'

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi 55. Yıl Ortaokulu’na yeni atanan Müdür Metin Demirbağ, iddialara göre geçtiğimiz günlerde kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı okulun spor salonunda topladı. Kız öğrencilere uyarılarda bulunan Demirbağ’ın, öğrencilere, “Yeteneksizsiniz yarışmasındaki köpek kadar beyniniz yok. Makyaj yapar, kıvırtırsanız, yanınızdaki erkeklere sarılırsanız, sonunuz Özgecan gibi olur. Sizler erkeklerden daha betersiniz. Siz kuyruk sallamasanız onlar da size gelmez” ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Demirbağ’ın 1 gün sonra topladığı erkek öğrencilere de, “Yavşak yavşak gülmeyin. Kızlara yanaşmayın. Muhatap olmayın” dediği iddia edildi. Bu iddiaların yerel Marmara Haber gazetesinde yer alması üzerine Kaymakam Metin Kubilay, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği soruşturma yazısında, adı geçen okul müdürü hakkında ivedi olarak gerekli soruşturmanın başlatılmasını istedi. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve MHP Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen de TBMM’ye verdiği soru önergesinde olay hakkında bilgi istedi. Müdür Metin Demirbağ ise ‘ilerihaber’ sitesine yaptığı açıklamada kendini şöyle savundu:

Kendini savundu

“Evet bahsi geçen kelimeler benim konuşmam içinde var. Ancak bu kelimenin başında müdür ne demiş, kelimenin ortasında ne demiş, yok. Örneğin Özgecan kelimesini yüzde 80’i duymamış. Ama benim söylediğim şeyden buna bağlamışlar. Ben bu kelimeyi kullanmadım. Şunu dedim: Çocuklar bakın yaşınıza uygun olmayan makyajlar yapıp geliyorsunuz. Dışarıdaki arkadaş ilişkilerini okula taşıyorsunuz. Giyiniş tarzınız giysileriniz okula uygun değil. Böyle disiplinsiz hareketler yaparsanız, sizin bu iyi niyetli davranışlarınızı bu samimi birbirinizle diyaloglarınızı yanlış anlayacak daha yeni gündemimizde yeni yaşadığımız bir olayı biliyorsunuz.

‘Göz süzmezseniz...’