Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı !

KAZA, gece saatlerinde Tekirdağ-İstanbul karayolu Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine giden ve sürücü ismi henüz öğrenilmeyen 59 KF 598 plakalı otomobil, yolda seyir halindeyken karşısına aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü yoldan çıkarak kenarda bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen 112 ve itfaiye ekipleriyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.