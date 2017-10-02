Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı !

KAZA, gece saatlerinde Tekirdağ-İstanbul karayolu Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine giden ve sürücü ismi henüz öğrenilmeyen 59 KF 598 plakalı otomobil, yolda seyir halindeyken karşısına aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü yoldan çıkarak kenarda bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen 112 ve itfaiye ekipleriyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.