Konut alıcılarına kolaylık sağlayan kampanya

67 metrekare ile 222 metrekare arasında değişen 26 farklı tipte 669 dairenin yer aldığı proje, yaklaşık 125.000 metrekare inşaat alanına sahip ve 3. Köprü ve 3. Havalimanına yakın konumda bulunuyor. Proje, yaklaşık 140 dönümlük Hayat Parka da komşu konumuyla hem oturumcuya hem de yatırımcıya hitap ediyor.

Emlak Konut güvencesi ve Sur Yapı kalitesiyle yükselen proje, yaklaşık 125.000 metrekare inşaat alanına sahip. Kampanya kapsamında 230 Bin TL değerinde bir daireye, 2019 yılına kadar sadece yüzde 5 peşinat ödeyerek sahip olmak mümkün. Üstelik 2019’dan sonra ödenmeye başlanacak taksit tutarı ise ayda sadece 2.800 TL.

Ocak 2019’a kadar ara ödeme yok, taksit yok!

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Emlak Konut ihalesi ile Bahçekent bölgesinde iki etaplı bir projenin yapımını üstlendik. Semt Bahçekent projemiz bunlardan ilki. Bahçekent, kamu ve gayrimenkul yatırımlarının yoğunlaştığı, ulaşım imkânlarının zenginleştiği İstanbul’un yeni uydu kentinin bir parçası. Bahçekent bölgesindeki en önemli aktör Emlak Konut. Emlak Konut’un öncülüğü ile bölge planlı bir şekilde gelişiyor. Hızla değer kazanan bir uydu kent bölgesi olan Bahçekent, planlı gelişimi ile İstanbul’un önemli lokasyonlarından biri haline geliyor. Sur Yapı olarak Semt Bahçekent ile hem yatırımcıya hem oturumcuya hitap ediyoruz. Birinci etabında 669 daire ve 26 ticari alanın yer aldığı projede, şimdi konut alıcısının rahatlıkla konut sahibi olabileceği bir kampanyayı hayata geçiriyoruz. Kampanya kapsamında, bir konut alıcısı, 2019 Ocak ayına kadar herhangi bir ara ödeme veya taksit ödemeden, sadece yüzde 5 peşinatla konut sahibi olabilecek. Aylık taksit ödemeye ise Ocak 2019’dan sonra başlayacak. Örneğin; 3+1 145 metrekare bir daireye 2019’a kadar sadece 24.000 TL peşinat ödeyerek kolayca sahip olmak mümkün. 66 metrekare 1+1 daireye ise konut alıcısı sadece 11.000 TL ödeyerek sahip olabilecek. Taksit ödemeye ise Ocak 2019’da başlayabilecek. Aynı konut için 2019’da ödemeye başlayacağı aylık taksit tutarı ise sadece 2.800 TL olacak.Semt Bahçekent Sosyal bir yaşamın kapılarını aralıyor…

Hem yatırımcıya hem oturumcuya hitap eden Semt Bahçekent, yeşilin her tonunu barındıran huzurlu bir ortam oluşturuyor.

Yansıma havuzları, su merdivenleri, köprüler, göletlerin yanı sıra projede pergola altı oturma alanları, çocuk oyun alanları, çim aktivite alanları ve koşu ringi de bulunuyor. Projenin sosyal imkânları arasında fitness salonu, saunalar ve yüzme havuzu da yer alıyor.

Semt Bahçekent, 3. Havalimanı ve 3. Köprü bağlantı yollarının çok yakınında yer alıyor. Yaklaşık 140 dönümlük Hayat Parka da komşu konumda olan proje, ulaşım ağlarına da yakınlığıyla dikkat çekiyor. Proje, 2019 yılında tamamlanması beklenen metroya, TEM otoyoluna ve Kuzey Marmara Otoyolu’na yakın konumda bulunuyor.