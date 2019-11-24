Konuşurken araya giren küçük kız "Reis dede" diyerek Erdoğan'ı güldürdü

ERDOĞAN'IN konuşma yaptığı sırada İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanında oturan küçük kız, "Reis dede, selamün aleyküm" dedi. Salonda bulunanlar ise kahkaha attı.

Salonda herkesi güldüren bu çıkışın ardından Erdoğan, "İşte bu da bir Hatice" dedi ve güldü.

"YAŞASIN İSLAM, ELİMİZDE KUR'AN"

Minik kız daha sonra "Selamün aleyküm, aleyküm selam, bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam, elimizde Kur'an" diye devam etti.

TATLISES, ERDOĞAN'LA BİRLİKTEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Erdoğan programda vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı, sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte partilileri selamladı. Tatlıses, AK Parti üyeliği sürecinde Erdoğan'la yaşadığı sohbeti aktardı. Ünlü türkücü, "Başkan dedi ki 'Kaydın hayırlı olsun' Ben de ses kaydı anladım" şeklinde konuştu.