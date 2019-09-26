Kontrolden çıkan TIR, şarampole yuvarlandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan TIR, şarampole yuvarlanırken, sürücü Cemil Köksal kazayı yara almadan atlattı
GÜNDEM 26.09.2019, 01:07
KAZA, gece saatlerinde Pozantı-Adana-Mersin Otoyolu Gülek Tüneli yakınında meydana geldi. Cemil Köksal yönetimindeki 26 RV 069 plakalı beyaz eşya yüklü TIR, Gülek Tüneli çıkışında yağış hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Dorseden ayrılan TIR'ın çekicisi, şarampole yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü Köksal, kazayı yara almadan atlatırken, yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Kontrollü olarak trafik akışının sağlandığı yol, TIR'ın çekilmesinin ardından yeniden açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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